Евгений Ловчев-младший: есть версия, что Романцев заявил, чтобы меня в «Спартаке» не было

Бывший футболист Евгений Ловчев-младший рассказал, как мог оказаться в московском «Спартаке», за который выступал его отец. Евгений Ловчев-младший во время футбольной карьеры выступал за сборную Казахстана, он поиграл за такие команды, как московский «Локомотив», белорусская «Славия», московское «Торпедо-ЗИЛ», а также другие российские и казахстанские клубы. Сейчас Евгению Ловчеву-младшему 48 лет.

«Мечтал ли отец, чтобы я сыграл за «Спартак»? Наверное, мечтал. Но там тоже есть своя история. Я приехал в Сокольники, сажусь в автобус, мы едем в Тарасовку. Нам говорят, что сейчас мы обедаем, отдыхаем, а вечером будет игра. Всё супер. Мы обедаем, потом я захожу в номер. А мне в итоге говорят, что я там первый день, поэтому не буду играть. В итоге меня благодарят, что я приехал, а потом сообщают, что свяжутся со мной. Вот и всё.

Есть версия Евгения Серафимовича, что он встретил Зернова и спросил, как так получилось. А тот сказал, что шёл мимо Олег Романцев и заявил, чтобы сына Ловчева в «Спартаке» не было. Я не знаю, было это или нет», — приводит слова Ловчева-младшего «РБ Спорт».

Евгений Ловчев-старший выступал за московский «Спартак» с 1969 по 1978 год. В составе красно-белых он становился чемпионом СССР (1969).