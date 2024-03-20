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Терехов: надеюсь, сборная России порадует страну

Терехов: надеюсь, сборная России порадует страну
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Защитник «Химок» Сергей Терехов высказался о предстоящих матчах сборной России с командами Сербии и Парагвая. Футболист пожелал национальной команде побед и выразил надежду на то, что команда Валерия Карпина сможет порадовать страну.

«Удачи сборной в играх. Надеюсь, она победит и порадует страну», — приводит слова Сергея Терехова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, в ближайшем матче сборная России встретится с Сербией. Игра состоится 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Через несколько дней, 25 марта, сборная России встретится с национальной командой Парагвая. Игра также пройдёт в Москве на стадионе «Динамо». Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.

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