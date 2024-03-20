Терехов: надеюсь, сборная России порадует страну

Защитник «Химок» Сергей Терехов высказался о предстоящих матчах сборной России с командами Сербии и Парагвая. Футболист пожелал национальной команде побед и выразил надежду на то, что команда Валерия Карпина сможет порадовать страну.

«Удачи сборной в играх. Надеюсь, она победит и порадует страну», — приводит слова Сергея Терехова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, в ближайшем матче сборная России встретится с Сербией. Игра состоится 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Через несколько дней, 25 марта, сборная России встретится с национальной командой Парагвая. Игра также пройдёт в Москве на стадионе «Динамо». Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.