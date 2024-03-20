Спортдир «Баварии» Эберль: Мусиала и Тель — будущее нашего клуба

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль назвал молодых игроков мюнхенцев Джамала Мусиалу и Матиса Теля будущим клуба.

«Они — лица будущего клуба. В нашей команде всегда были молодые игроки с чрезвычайно большим талантом и потенциалом. Так обстоит дело с Ямалом, Матисом и Алексом Павловичем. Матис уже продлил контракт до 2029 года, теперь на очереди Джамал. Да, подписать с ним новый контракт — это большая цель для нас», — приводит слова Эберля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Бавария» после 26 туров Бундеслиги нынешнего сезона располагается на втором месте в таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на 10 очков. Мусиале 21 год, авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 110 млн. Телю 18 лет, по данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 50 млн.