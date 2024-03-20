Главный тренер Грузии Саньоль высказался о предстоящем матче отбора на Евро с Люксембургом

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Люксембургом в квалификационном турнире к чемпионату Европы 2024 года. Встреча состоится завтра, 21 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Это всего лишь ещё одна игра из многих. Ничего особенного. Смотрел много видео из Люксембурга. Большая ошибка — недооценивать их. Мои игроки готовы.

Согласен ли я, что Грузия — фаворит предстоящего матча с Люксембургом? Аутсайдеры и фавориты — это не то, о чём говорят тренеры или игроки. Единственное, что имеет значение, это выступление на поле», — передаёт слова Саньоля корреспондент «Чемпионата» Михаил Пукшанский.