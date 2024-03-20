Матвей Сафонов — о «Краснодаре»: сейчас в команде необычный период

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов полагает, что прямо сейчас чёрно-зелёным нужно сплотиться и продолжать идти к своей цели.

«Сейчас непонятный, необычный период в команде. Всё, что происходит, должно оставаться внутри. Важно оставаться одним целым. Когда происходят такие изменения в клубе, команда, тренер и руководство должны сплотиться. У нас одно очко до первого места – все должны приложить усилия, чтобы мы встали на правильные рельсы», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Мурада Мусаева, который сменил уволенного Владимира Ивича в должности наставника «быков», сыграет с московским «Локомотивом» на выезде.