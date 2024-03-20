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Деян Радич: отстранение России — несправедливое решение

Деян Радич: отстранение России — несправедливое решение
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Бывший сербский вратарь «Ростова» Деян Радич выразил своё мнение по поводу отстранения российских клубов и сборных от международных турниров. По его мнению, футбольный бан России — это несправедливое решение со стороны ФИФА и УЕФА.

«Бан России — справедливое решение ФИФА и УЕФА? Как оно может быть справедливым? Конечно, нет. Сколько стран вели боевые действия, и все в футбол играют. Но кто-то посчитал, что вправе решать, кому играть в футбол, а кому нет. Так не должно быть, все должны участвовать», – приводит слова Деяна Радича интернет-портал Metaratings.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Российские судьи также перестали получать международные назначения.

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