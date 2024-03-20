Деян Радич: с талантом Кокорина можно было попасть в «Реал», но он себя не реализовал

Сербский экс-голкипер «Ростова» и «Алании» Деян Радич высказался о нереализованном потенциале российского форварда Александра Кокорина. По мнению экс-футболиста, с талантом уровня Кокорина можно было попасть в мадридский «Реал», однако Александр себя не реализовал. Радич отметил, что основную роль в этом сыграли большие деньги, которые Кокорин начал получать в молодом возрасте.

«Мне вспоминается Кокорин. С его талантом можно было попасть в мадридский «Реал», но он себя не реализовал. Таких ребят было много, и это объяснимо. Когда ты в 20 лет получаешь большую зарплату, то нужен правильный менталитет, чтобы это выдержать. Молодые ребята получают деньги и думают, что уже всё знают, всего добились», – приводит слова Деяна Радича интернет-портал Metaratings.

Напомним, сейчас Кокорин выступает в составе кипрского «Ариса» и является одним из лучших игроков своей команды.