Сербский экс-футболист Радич: уровень РПЛ сильно снизился ещё до начала СВО

Сербский экс-голкипер «Ростова» и «Алании» Деян Радич высказался об уровне чемпионата России по футболу. По его мнению, за последнее время уровень Российской Премьер-Лиги значительно снизился. Радич отметил, что падение уровня РПЛ началось ещё до политических проблем и отстранения российского спорта от международных турниров. В то же время Деян считает, что даже сейчас клубы РПЛ могли бы неплохо проявить себя в еврокубках.

«Уровень чемпионата России сильно снизился, и ещё до начала СВО. Вспоминаю 2000-е годы, тогда ЦСКА и «Зенит» побеждали в Кубке УЕФА, команды были топового уровня, а чемпионат был очень сильным. Но всё равно я думаю, что если сейчас российские клубы вернуть в еврокубки, то им по силам бороться за Лигу конференций и достигать хороших результатов в Лиге Европы. С Лигой чемпионов посложнее», – приводит слова Деяна Радича интернет-портал Metaratings.

Напомним, решение об отстранении российских клубов и сборных приняли ФИФА и УЕФА. Причина — политическая ситуация в мире.