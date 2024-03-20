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Хавбек «Реала Сосьедад» Захарян — о критике: здесь я читал всякое, да, в Испании — нет

Хавбек «Реала Сосьедад» Захарян — о критике: здесь я читал всякое, да, в Испании — нет
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Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян ответил на вопрос о том, обращает ли он внимание на критику.

«Когда я нахожусь там, в Сан-Себастьяне, то абстрагируюсь от всех новостей, потому что не до этого мне. Там по-другому жизнь протекает, не как тут. Здесь я читал всякое, да, в Испании – нет. Критика меня не задевает», — приводит слова Захаряна «РИА Новости Спорт».

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Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 32 игры во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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