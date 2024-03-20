«Как же так, Вась… Не верю до сих пор». Валерий Карпин — о смерти Уткина

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на смерть известного спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина. Напомним, Уткин ушёл из жизни вчера, 19 марта 2024 года. Ему было 52 года. По данным некоторых источников, причина смерти — проблемы с сердцем, оторвавшийся тромб.

«Как же так-то, Вась… Не верю до сих пор, друг! Хоть мы и не общались каждый день, но я знал, что ты есть и рядом! Нам всем будет тебя не хватать! Покойся с миром!» — написал Карпин в социальных сетях.

Василий Уткин получил широкую известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и НТВ+, а также как журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ+». Долгое время Уткин был автором канала на YouTube.