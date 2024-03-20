Кечинов: после паузы разочаровал «Краснодар» — борьба за чемпионство под большим вопросом

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что результаты «Краснодара» после возобновления чемпионата России после зимней паузы уменьшают шансы команды на золотые медали в этом сезоне.

«После зимней паузы однозначно разочаровал «Краснодар». Я думал, что после возобновления команда продолжит курс на золотые медали, но что-то пошло не так. Теперь борьба за чемпионство под большим вопросом.

«Динамо» в конце прошлого года выглядело очень прилично, поэтому ожидаемо, что команда будет бороться за призовые места. Навскидку очень сложно сказать, кто больше всех порадовал в первых матчах после паузы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей, не одержав ни одной победы в официальных встречах, состоявшихся в этом календарном году.