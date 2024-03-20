Глушенков — единственный футболист с 10+ голами и 10+ ассистами в РПЛ с начала 2023 года

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков – единственный футболист в Российской Премьер-Лиге, забивший 10 голов и отдавший 10 ассистов с начала 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. На достижение таких показателей Глушенкову потребовалось 33 матча в чемпионате России.

Также сообщается, что по сумме голов и передач без учёта пенальти Глушенков (20) уступает только форварду «Краснодара» Джону Кордобе (23) и нападающему «Зенита» Матео Кассьерре (21).

Напомним, в текущем сезоне 24-летний Максим Глушенков провёл 27 матчей в составе московского «Локомотива» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 10 результативных передач.

«Локомотив» после 20 туров Российской Премьер-Лиги располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Краснодаром» на домашней арене.