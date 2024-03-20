Главный тренер Сербии — об игре с Россией: нас ждет тяжёлый матч с очень сильной командой

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович рассказал, что считает футбольную национальную команду России сильным соперником.

«Россия не играет два года официальные матчи, но это никак не повлияло на качество игры команды. Давайте говорить только о спорте, не углубляясь в проблематику. Нас ждёт тяжёлый матч с очень сильной командой», — передаёт слова Стойковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.