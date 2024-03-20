Нигматуллин: Сафонов — номер один в сборной России

Бывший голкипер ЦСКА, «Локомотива» и «Вероны», а также сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что считает вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим кандидатом на своей позиции в стартовый состав российской национальной команды.

«Может сработать тот факт, что Лунёв – единственный из всех вратарей сборной России за последнее время, кто имеет международный опыт. Но я считаю на данный момент основным вратарём сборной России Матвея Сафонова. Именно он провёл последние матчи в основе национальной команды, и особых нареканий к его игре нет. Также он уверен в себе, хотя были неудачи «Краснодара» в последних играх. В любом случае Сафонов – номер один, но уверен, что Лунёв сыграет в одном из двух матчей», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.