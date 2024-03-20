Форвард сборной России Тюкавин поделился ожиданиями от игры с Сербией

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче с Сербией.

«Лестно слышать такую похвалу от сербов, у них многие игроки играют в топ-чемпионатах, сильная сборная. Будет интересно посмотреть себя на фоне такой сильной команды. Особенный момент», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.