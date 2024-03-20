Саша Боэ не сыграет в ближайших матчах за «Баварию» из-за травмы — Романо

Правый защитник «Баварии» Саша Боэ не выйдет на поле в ближайшее время из-за полученной травмы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Саша Боэ получил разрыв мышцы левого подколенного сухожилия. Защитник травмировался во время тренировки. В ближайшие недели Боэ не сможет принимать участие в матчах клуба.

Напомним, «Бавария» подписала соглашение с французским защитником в январе 2024 года. Переход Боэ обошёлся мюнхенцам в € 30 млн. Контракт экс-защитника «Галатасарая» с немецким клубом рассчитан до 2028 года. В нынешнем сезоне Саша Боэ провёл 33 матча во всех турнирах и записал на свой счёт два гола. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость французского игрока составляет € 22 млн.