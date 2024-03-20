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Андрей Мостовой покинул расположение сборной России и вернулся в «Зенит»

Андрей Мостовой покинул расположение сборной России и вернулся в «Зенит»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, что нападающий национальной команды и «Зенита» Андрей Мостовой уехал в расположение клуба по причине травмы.

«Мостовой повредил голеностоп. Он уехал в расположение «Зенита», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.

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