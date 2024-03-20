Фёдор Кудряшов: знаем, как в Сербии относятся к русским, это действительно братский народ

Бывший защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов поделился впечатлениями от съёмок в проморолике к товарищескому матчу российской национальной команды с Сербией. Напомним, в ролике также снялись известный сербский актёр Милош Бикович, нападающий сборной России Фёдор Чалов и защитник сборной Сербии Милан Гаич.

«Мы с супругой с удовольствием поучаствовали в съёмках проморолика. Это первый мой такой опыт, всего секунда, одна фраза, но очень всё понравилось. Было необычно взглянуть на процесс съёмки изнутри. Пообщался с Биковичем немного. Удивился тому, насколько хорошо он знает русский язык. Естественно, он больше будет переживать за своих. Но мы знаем, как в Сербии относятся к русским, это действительно братский народ», — приводит слова Кудряшова Metaratings.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.