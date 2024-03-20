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Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча между сборными России и Сербии

Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча между сборными России и Сербии
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Бывший футболист Роман Шишкин оценил уровень национальной команды Сербии в преддверии её товарищеского матча со сборной России.

«Сама вывеска прикольная, что играем с нашими братьями славянами. У нас всегда были тёплые отношения с сербами. В российском чемпионате работает много сербов. Например, сравнивать вывеску с матчем с Кубой — такое себе.

У нас очень серьёзный соперник. Сейчас у сербов очень хорошее поколение, много футболистов из топ-клубов. Другое дело, какая мотивация будет у сербов. Хотелось бы, чтобы сербы сыграли в полном составе в полную силу и сделали матч европейского уровня. Сербия напрямую вышла на Евро-2024 — это говорит само за себя. Такие матчи в нынешние тяжёлые времена — это только плюс», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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