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Ули Хёнес отреагировал на критику розовой формы сборной Германии

Ули Хёнес отреагировал на критику розовой формы сборной Германии
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Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс отреагировал на критику новой розовой формы сборной Германии.

«Всё это ерунда. Они могут даже играть с голым торсом и чем-то нарисованным. Самое главное — это то, что происходит на поле. Меня не волнует, во что они одеты», — приводит слова Хёнеса Bayern & Germany.

Напомним, сборная Германии представила два комплекта новой формы на чемпионат Европы — 2024, который пройдёт на немецких полях. Техническим спонсором бундестим выступает известная компания adidas. Выездной комплект выполнен в розовых цветах.

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. На групповом этапе сыграют 24 национальные команды, турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Отметим, что сборная Германии по футболу три раза выигрывала чемпионат Европы. Впервые бундестим стала лучшей сборной Европы в 1972 году, следом в 1980-м, а потом — в 1996-м. Действующий победитель Евро — сборная Италии. В 2021 году итальянская команда переиграла в финале на лондонском «Уэмбли» сборную Англии.

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