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Дани Алвес, Трактор — Динамо: плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина, счёт, результат, голы, Анна Щербакова операция

Освобождение Дани Алвеса, 3-0 в серии «Трактора» и «Динамо». Главное к вечеру
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Испанский суд освободил Дани Алвеса под залог, «Трактор» продолжает побеждать «Динамо», Эрика Андреева проиграла Элине Аванесян, а Анна Щербакова перенесла операцию. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 20 марта.

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