Освобождение Дани Алвеса, 3-0 в серии «Трактора» и «Динамо». Главное к вечеру
Испанский суд освободил Дани Алвеса под залог, «Трактор» продолжает побеждать «Динамо», Эрика Андреева проиграла Элине Аванесян, а Анна Щербакова перенесла операцию. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 20 марта.
Футбол
- Александр Головин попал в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1 по версии Transfermarkt
- Андрей Мостовой покинул расположение сборной России и вернулся в «Зенит»
- Суд Барселоны освободил Дани Алвеса под залог в € 1 млн
Хоккей
- «Трактор» выиграл третий матч серии у «Динамо» и поставил бело-голубых на грань вылета
- Только три действующих игрока НХЛ забросили 150 шайб быстрее Кирилла Капризова
- Семья Криса Саймона подтвердила, что он покончил жизнь самоубийством
Теннис
- Эрика Андреева вылетела с «тысячника» в Майами после первого матча с Аванесян
- Бадоса: Соболенко — одна из моих лучших подруг. Не хочу, чтобы она страдала
- Мария Тимофеева обыграла экс-россиянку Грачёву и вышла во второй круг турнира в Майами
Материалы по теме
Бокс/ММА
- Сауль Альварес назвал соперника, на бой с которым согласится только за $ 200 млн
- Пётр Ян показал первое фото после операции
Баскетбол
- Майкл Джордан назвал молодого баскетболиста, который напоминает ему его самого
- Вембаньяма побил рекорд Шакила О'Нила по блок-шотам в НБА для молодых игроков
Материалы по теме
Лыжи
- Большунов и Коростелёв одержали победу в командном спринте на чемпионате России
- Мария Истомина и Вероника Степанова выиграли командный спринт на чемпионате России
Материалы по теме
Авто
- Никита Мазепин: процесс снятия санкций ещё не завершён, но это важная веха
- «Феррари» приняла решение по участию Карлоса Сайнса на ГП Австралии
Материалы по теме
Фигурное катание
- Александра Трусова тренируется на катке Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге
- Анна Щербакова рассказала, как перенесла операцию на голеностопе
Материалы по теме
Другие (Олимпиада)
- Песков: МОК разрушает принципы олимпизма, ограничивая российских и белорусских атлетов
- Винер: гимн, утверждённый МОК для российских атлетов, напоминает похоронный марш
- МИД РФ: призыв МОК бойкотировать Игры дружбы демонстрирует проявления расизма
Комментарии