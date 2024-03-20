«Атлетико Минейро» объявил об отставке главного тренера клуба Сколари

Главный тренер «Атлетико Минейро» Луис Фелипе Сколари покинул клуб. Об этом сообщается на официальном сайте бразильской команды.

Сколари и «Атлетико Минейро» расторгли контракт по обоюдному согласию. О причинах прекращения сотрудничества пока неизвестно.

Напомним, Сколари возглавил бразильский клуб в июне 2023 года. За это время «Атлетико» провёл 41 матч, 19 из которых оказались победными. Также команда 10 раз сыграла вничью. В Лиге Минейро «Атлетико» прошёл в финал турнира, где встретится с «Крузейро».

Ранее Сколари тренировал сборную Бразилии, которая в 2002 году стала чемпионом мира. Также бразильский специалист возглавлял «Челси» и национальную команду Португалии, завоевавшую серебряные медали чемпионата Европы – 2004.