Карпин задумчиво чесал голову, Бабич улыбался. Фото с тренировки России и Сербии

Сегодня, 20 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» прошли предыгровые тренировки сборных России и Сербии, а также пресс-конференция главных тренеров команд.

Лучшие кадры с тренировок и пресс-конференции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор национальной команды Сербии в качестве соперника в предстоящем товарищеском матче.

«Сербы — самая сильная сборная с момента отстранения. Суть не в том, что они европейцы. А в том, что это самая сильная сборная, с которой мы будем встречаться», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная Россия сыграет с сербской национальной командой 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Матч со сборной Парагвая состоится 25 марта. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».