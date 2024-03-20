«Челси» и «Манчестер Сити» может грозить исключение из АПЛ

«Челси» и «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ, если их признают виновными в нарушении финансового фэйр-плей. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, независимая комиссия осенью 2024 года начнёт рассмотрение дела «Челси». Клубу пока не предъявляли обвинения, однако прошлым летом были выявлены финансовые нарушения, совершённые во времена Романа Абрамовича, которые заключались в том, что выплаты агентам производились со счетов, которые не проходили по бухгалтерскому учёту клуба.

Что касается «Манчестер Сити», то ещё в феврале 2023 года клубу было предъявлено 115 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей.

Учитывая масштабы нарушений, к клубам могут применить такую санкцию (в случае признания их вины), как исключение из АПЛ.

Напомним, ранее появлялась информация, что АПЛ снимет с «Ноттингем Форест» четыре очка из-за нарушения финансовых правил.