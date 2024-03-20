Игрок сборной Бразилии Ришарлисон: работа с психологом спасла мне жизнь, я был на дне

Нападающий английского «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон высказался о необходимости работы с психологом. Ранее стало известно, что в бразильскую национальную команду впервые за 10 лет был вызван психолог.

«Очень важно, чтобы в сборной был психолог, который помогал бы игрокам. Только мы знаем, какое давление на нас оказывается не только на поле, но и за его пределами. Я больше страдал даже за пределами поля. Очень важно иметь психолога.

Мы знаем, какие предрассудки существуют, когда кто-то говорит, что ему нужна помощь. У меня самого такое было, но теперь этого нет. Как игрок сборной с активной жизненной позицией я говорю людям, что нужно обращаться за помощью, потому что это спасло мне жизнь. Я уже был на самом дне.

Я пережил несколько месяцев трудностей и боли в паху. К счастью, мне сделали операцию, и всё прошло хорошо. Я много работал и вернулся раньше, чем ожидалось. Чувствую себя на все 100 процентов. Я вернулся в Премьер-лигу и помогаю своему клубу. Несколько месяцев назад, когда я не получил вызов в сборную, я сказал, что вернусь. В те дни я усердно работал. Я счастлив, и мне удалось повернуть всё вспять», — приводит слова Ришарлисона The Telegraph.

В нынешнем сезоне Ришарлисон провёл за «Тоттенхэм» 26 матчей, в которых отметился 11 голами и тремя голевыми передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн.