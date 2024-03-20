Агнет Кайо: мой клиент уже работал с Мурадом Мусаевым, никаких проблем

Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы бразильского защитника «Краснодара» Кайо, высказался о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера «быков». Ранее специалист уже работал главным тренером «Краснодара» с 2019 по 2020 год.

«Кайо полностью сфокусирован на «Краснодаре». Назначение Мусаева? Он уже работал с этим специалистом. Никаких проблем», — приводит слова агента «РБ Спорт».

28-летний Кайо присоединился к «Краснодару» в 2019 году, перейдя из португальской «Санта-Клары». В августе 2023 года защитник повредил плечо в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0). В нынешнем сезоне чемпионата России бразилец провёл шесть матчей, в которых он забил один мяч. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России.