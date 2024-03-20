Игрок «Спартака» Мелёшин рассказал, почему не стал уходить в аренду в клуб из России

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин, выступающий на правах аренды в минском «Динамо», рассказал, почему отказался от вариантов продолжения карьеры в России. Напомним, арендное соглашение с клубом из Беларуси рассчитано до 31 декабря 2024 года.

«Первые мысли об аренде были на сборах со «Спартаком». Понимал, что команда купит нападающего, и у меня совсем не будет игрового времени. С Германом Ткаченко и семьёй рассматривали разные варианты, в том числе из РПЛ и ФНЛ.

Понимал, что не буду играть там каждый матч по 90 минут. Не видел смысла выходить на 20-30 минут. Поэтому вариант в Беларуси был более предпочтительный. Тут мне сказали, что будут доверять мне больше в плане игрового времени. Собственно, практически все матчи здесь я играю в стартовом составе», — приводит слова Мелёшина «Матч ТВ».

Мелёшин является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне 19-летний форвард провёл за красно-белых семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В составе минского «Динамо» россиянин провёл четыре официальных матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.