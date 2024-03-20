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В РФС надеются, что вопрос с пивом на стадионах решится весной или осенью

В РФС надеются, что вопрос с пивом на стадионах решится весной или осенью
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном возобновлении продаж слабоалкогольных напитков на стадионах.

«Возвращение пива на стадионы преподносилось нам в том числе, как и обмен на Fan ID. Мы получили согласование на пиво со стороны МВД. Но есть позиция минздрава, хотя не очень понятно, почему продажа пива на стадионе вредна, а продажа в совокупном количестве в барах, ресторанах и магазинах менее вредна.

Люди же сейчас как делают: пьют перед футболом, идут на стадион и надеются, что их не задержат. В ближайших чтениях Думы нам обещают вернуться к этому вопросу. Надеюсь, что это случится уже весной либо осенью», — сказал Митрофанов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

Полное интервью с Митрофановым читайте на чемпионате в ближайшее время.
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