Короман: стать чемпионами в этом сезоне для «Динамо» нереально, первым будет «Зенит»

Бывший вингер сборной Сербии и московского «Динамо» Огнен Короман высказался о шансах бело-голубых на победу в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» всё ещё не выиграло РПЛ? Думаю, в будущем «Динамо» станет чемпионом. Через год или два. Минимальный отрыв от «Зенита»? Борьба ещё будет, но стать чемпионами в этом сезоне нереально. Первым будет «Зенит», — приводит слова Коромана «РБ Спорт».

Напомним, после 20 сыгранных туров лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит». В активе санкт-петербургского клуба 40 набранных очков. На втором месте располагается «Краснодар» с 39 очками. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», набравшее 38 очков.

Короман выступал в чемпионате России за московское «Динамо», грозненский «Терек» и «Крылья Советов». Отметим, что вместе с самарским клубом Огнен стал бронзовым призёром РПЛ.