В РФС рассказали о строительстве трёх новых баз для сборных команд России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о строительстве трёх новых баз для сборных команд России по футболу.

— У нас 24 сборные – по плану вообще 27, а у нас нет базы. Она нам нужна, и не одна. Сейчас мы реализуем целую программу. Первое, что сделали – выкупили базу в Мацесте. Мы её развиваем, планируем под детско-юношеские команды, потому что там всего пять полей и расширить её тяжело. Второй объект – в Москве, в Мневниках. Благодаря поддержке Сергея Собянина и Москомспорта нам выделили шесть гектаров земли. В ноябре этого года закончится проектирование, и мы приступим к строительству базы для национальной, молодёжной и женской сборных. В рамках этой базы впервые будут созданы условия и для медицинского департамента, и для работы тренерских штабов. Там же будут расположены академия, гостиница для игроков и, скорее всего, офис РФС. У нас есть возможность построить следующим летом там четыре поля, а параллельно строить здание. За три-четыре года комплекс в Мневниках будет готов полностью – это будет классная история. Вам точно понравится.

– Будет две базы?

– Будет ещё третья, ведь у нас 27 сборных. Некоторые из них мы хотим запускать под две команды, готовить судей и так далее. Всё это планируем делать на базе, которую строим в Адлере, в селе Весёлое. Там два земельных участка площадью 13 гектаров каждый соединены между собой тоненькой перемычкой. Раньше это был экспериментальный совхоз, на котором выращивали хурму. Хурма там растёт и сейчас, но сам совхоз заброшен. Мы очень благодарны, что президент страны Владимир Путин дал поручение, чтобы этот участок отошёл РФС. Рады, что в этот процесс вовлечены зампредседатель правительства Дмитрий Чернышенко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Это говорит о масштабности проекта. Там будет построено 13-15 полей, будут условия для команд по пляжному футболу, по футзалу. Получается, что в Сочи и Адлере появится целый комплекс, который можно использовать для абсолютно разных задач круглый год. Даже проводить международные матчи или Зимний кубок РПЛ с финалом на «Фиште».

– Сказка.

– Да, это всё будет непросто построить, но есть сроки, есть дорожная карта. Думаю, скоро мы получим какие-то результаты по базе в Весёлом, — сказал Митрофанов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

Полное интервью с Митрофановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.