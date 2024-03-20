Талалаев: «Химки» близки к тому, чтобы выпустить молодёжь из списка «Б» с «Ростовом»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о составе своей команды на предстоящий матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом». Напомним, встреча состоится 2 апреля. При этом 31 марта подопечные Талалаева играют выездной матч с красноярским «Енисеем» в рамках Мелбет Первой лиги.

«Мы близки к решению о том, чтобы выпустить в Кубке молодёжь из списка «Б» и тех, кто не полетит по каким-то причинам в Красноярск. Приоритетная для нас задача – в первенстве. А как играть в Красноярске в восемь утра? Всего-то надо было сдвинуть матч РПЛ на один день. Если хотят клоунаду, то получат клоунаду. Все требования регламента мы выполним», — приводит слова Талалаева Metaratings.

«Химки» под руководством главного тренера Андрея Талалаева возглавляют турнирную таблицу Первой лиги, набрав 42 очка в 23 матчах. Ранее «Химки» обыграли дома «Краснодар» (2:0) в матче 1/4 финала первого этапа нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России.