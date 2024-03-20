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Арсен Адамов: должен был перейти в «Локомотив», но «Зенит» был готов заплатить сразу

Арсен Адамов: должен был перейти в «Локомотив», но «Зенит» был готов заплатить сразу
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов, который проводит сезон-2023/2024 в «Оренбурге» на правах аренды, рассказал о несостоявшемся трансфере в московский «Локомотив» в 2022 году.

«Мы были с «Уралом» на сборах, вели переговоры с «Локомотивом», я уже должен был перейти… Президент сказал мне, что есть официальное предложение от «Зенита», как понял, не смогли договориться с «Локомотивом» по деньгам. Они хотели разбить выплаты на три года, что не устроило президента, а «Зенит» был готов заплатить сразу...» — сказал Адамов в интервью на YouTube-канале «СБГ Истории».

Напомним, Адамов стал футболистом «Зенита» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 24-летний Адамов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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