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«Был душой команды». Арсен Адамов — об игре за «Зенит»

«Был душой команды». Арсен Адамов — об игре за «Зенит»
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов, который проводит сезон-2023/2024 в «Оренбурге», рассказал об отношении к нему партнёров по санкт-петербургской команде, а также поделился эмоциями от первого трофея в профессиональной карьере.

«Я был душой команды, ко мне относились очень хорошо, как к сыну. Не могу ответить на вопрос про количество матчей.

Эмоции после первого трофея? Стать чемпионом — дано не каждому. Впечатления положительные, не передать словами», — сказал Адамов в интервью на YouTube-канале «СБГ Истории».

Напомним, Адамов стал футболистом «Зенита» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 24-летний Адамов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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