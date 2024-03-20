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Алонсо прокомментировал возможность возглавить «Ливерпуль»

Алонсо прокомментировал возможность возглавить «Ливерпуль»
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о возможности заменить Юргена Клоппа на аналогичной должности в «Ливерпуле».

«Испытываю большое уважение к Юргену и восхищаюсь тем, что он сделал в «Ливерпуле» за последние девять лет, и тем, как он это сделал. У него есть связь с болельщиками, он проделал отличную работу, но я сосредоточен здесь, в леверкузенском «Байере».

Если когда-нибудь решу воспользоваться шансом стать тренером [«Ливерпуля»], моя связь, моя приверженность, моя страсть к «Ливерпулю» будут там. Почему нет? Посмотрим, смогут ли наши пути пересечься», – приводит слова Алонсо Liverpool Echo.

Напомним, в январе 2024 года главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил, что покинет клуб по истечении нынешнего сезона. В СМИ появилась информация, что руководство «красных» рассматривает на эту должность Хаби Алонсо. Представители «Ливерпуля» уже связались с испанским специалистом.

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