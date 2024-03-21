Павел Мелёшин: не хотел бы, чтобы моя карьера в «Спартаке» заканчивалась таким образом

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин, выступающий на правах аренды в минском «Динамо», высказался о своей невысокой результативности в составе красно-белых.

«Я всё анализировал и понимал сразу, но ничего не мог с этим сделать в силу неопытности. У меня не получалось, я не знал, как это исправить. Сейчас работаю над этим. В белорусском чемпионате высокий уровень сопротивления, хороший чемпионат. Надеюсь, мне это поможет, и я вернусь ещё сильнее. Я воспитанник «Спартака» и люблю этот клуб. Не хотел бы, чтобы моя карьера в «Спартаке» заканчивалась таким образом», — приводит слова Мелёшина «Матч ТВ».

Мелёшин является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне 19-летний форвард провёл за красно-белых семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В составе минского «Динамо» 19-летний форвард провёл четыре официальных матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.