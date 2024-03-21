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Стала известна причина, по которой Жоау Канселу пропустил игру с «Атлетико»

Португальский защитник «Барселоны» Жоау Канселу, арендованный на сезон у «Манчестер Сити», не сыграл в минувшее воскресенье матч 29-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (3:0), поскольку проходил тесты по анализу сердца. Об этом сообщает RAC1.

По информации источника, у родственника португальца наследственное заболевание, и медицинские службы клуба хотят исключить ту же болезнь у Канселу.

Напомним, полузащитник каталонской команды Фермин Лопес посвятил гол и победу в матче Канселу, который не приехал в Мадрид.

Отметим, аргентинскому экс-форварду «Барселоны» Серхио Агуэро пришлось завершить профессиональную карьеру после того, как у него обнаружили проблемы с сердцем осенью 2021-го.

В нынешнем сезоне Канселу провёл за клуб во всех турнирах 32 матча, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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