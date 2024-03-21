Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна причина, по которой Жоау Канселу пропустил игру с «Атлетико»

Стала известна причина, по которой Жоау Канселу пропустил игру с «Атлетико»
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский защитник «Барселоны» Жоау Канселу, арендованный на сезон у «Манчестер Сити», не сыграл в минувшее воскресенье матч 29-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (3:0), поскольку проходил тесты по анализу сердца. Об этом сообщает RAC1.

Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Феликс – 38'     0:2 Левандовски – 47'     0:3 Лопес Мартин – 65'    
Удаления: Молина – 90+2' / нет

По информации источника, у родственника португальца наследственное заболевание, и медицинские службы клуба хотят исключить ту же болезнь у Канселу.

Напомним, полузащитник каталонской команды Фермин Лопес посвятил гол и победу в матче Канселу, который не приехал в Мадрид.

Отметим, аргентинскому экс-форварду «Барселоны» Серхио Агуэро пришлось завершить профессиональную карьеру после того, как у него обнаружили проблемы с сердцем осенью 2021-го.

В нынешнем сезоне Канселу провёл за клуб во всех турнирах 32 матча, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Материалы по теме
Директор «Барселоны» высказался о будущем Канселу и Феликса в клубе
Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android