Капитан «Манчестер Юнайтед» Фернандеш назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш назвал Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.

«Речь идёт о лучшем тренере мира, без тени сомнения. В последние годы Гвардиола был лучшим тренером в мире. Вероятно, он тот тренер, который больше всего изменил стиль игры в футбол. Сейчас каждый хочет быть Гвардиолой, не нужно это скрывать. Все команды, от второго до первого дивизиона, все стараются играть как «Манчестер Сити», и все пытаются найти ту динамику, которая есть у «Сити», потому что у них есть результаты и успех. Мы говорим о тренере, которого я действительно ценю, и который для меня на сегодняшний день является лучшим тренером в мире», — приводит слова Фернандеша A Bola.

На данный момент Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити».

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