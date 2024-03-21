В РФС ответили на вопрос, сколько заплатили Камеруну, Сербии и Парагваю за матчи с Россией

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, сколько заплатили сборным Камеруна, Сербии и Парагвая за товарищеские матчи со сборной России.

«За приезд в Россию сборной Камеруна мы заплатили не € 900 тыс. Сколько? В два раза меньше плюс-минус. Сербии и Парагваю же мы заплатили ещё меньше – и тем и тем.

У всех сборных, кто к нам приезжает, большие расходы. Любая сборная – это 45–60 человек. Любая сборная летит сюда с дополнительными пересадками. Плюс возникают расходы по привозу игроков в место общего сбора с учётом всей специфики логистики. Так что цена вырастает. Мы платим федерации, а они дальше решают все вопросы. Мы не оплачиваем перелёты дополнительно. Они могут доехать на телеге, дойти пешком – сэкономить. Но вряд ли эти уважаемые люди на такое пойдут», — рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.

Во время майских сборов национальная команда проведёт два матча: 21-го числа со сборной Сербии, а 25-го числа со сборной Парагвая.