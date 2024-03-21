Нападающий «Реала» Хоселу ответил на вопрос об антимадридизме

Нападающий «Реала» Хоселу высказался на тему антимадридизма и не любви к «сливочным».

«Это довольно некрасивое слово, но я понимаю, что неприятно видеть команду, которая является лучшей в мире и каждый год чего-то добивается. И это не благодаря чей-то помощи, это работа клуба.

Эта команда величайшая в мире благодаря тому, что она делает, тому, как относится к людям, благодаря своему спокойствию. Это самая любимая команда во всем мире. Когда мы приезжаем в Саудовскую Аравию, восемьдесят процентов людей на стадионе – в футболках «Мадрида». Я видел это и в других местах, в Америке происходит то же самое. Это тяжело для остальных клубов», — приводит слова Хоселу ABC.

После 29 туров «Реал» лидирует в чемпионате Испании с 72 очками. Второе место занимает «Барселона» (64 очка).

0,5 Бруну и 2,5 гола «Реала». ХиТ#175