«Манчестер Юнайтед» планирует нанять менеджера по футбольным финансам — ESPN

«Манчестер Юнайтед» планирует нанять менеджера по футбольным финансам, сообщает ESPN.

По информации источника, клуб намерен обратиться к помощи специалиста, дабы обеспечить соблюдение финансовых правил АПЛ.

Также отмечается, что перед летним трансферным окном финансовое положение «Манчестера» оценивается как «напряженное», однако руководство заинтересовано в увеличении бюджета на подписание новых игроков, исключив при этом нарушения финансового фэйр-плей.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «манкунианцы» летом могут расстаться с 21-м футболистом, в число которых входит Гарри Магуайр, Каземиро, Кристиан Эриксен, Софьян Амрабат, Скотто Мактоминей, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд и Антони.

С конца февраля 2024 года у «Манчестера» новый совладелец. Джим Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций клуба. Кроме того, Ineos предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

После 29 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (64 очка).

Самурай Антони, злой Клопп и 53 удара. ХиТ#177