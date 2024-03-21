В РФС объяснили, почему согласились перенести тур РПЛ из-за президентских выборов в России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о причинах согласия организации на перенос 21-го тура чемпионата России с 15-17 марта на конец апреля.

«При планировании календаря учитывается огромное количество ограничений, как национальных, так и клубных: замены полей, концерты и прочие ситуации. Конечно, мы понимали, что в марте будут выборы. С нашей стороны проводились консультации. На тот момент не было решения о том, что футбольный тур нельзя будет провести. Затем коллеги из правоохранительных органов обратились с просьбой помочь им в организации такого важного для России мероприятия. Мы совместно рассмотрели варианты, при которых большинство матчей не придётся переносить. На этот счёт был позитивный настрой, но затем мы всё-таки решили не дробить тур. И для клубов, и для болельщиков это не очень удобно и правильно», — рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.

21-й тур РПЛ по изначальному календарю должен был пройти с 15 по 17 марта, на эти же дни в Российской Федерации были назначены президентские выборы. В итоге РФС принял решение о переносе тура на конец апреля, он пройдёт в середине недели между 25-м и 26-м турами (ориентировочная дата привязки — 24 апреля, среда).