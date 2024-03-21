Генсек РФС: общались с Аргентиной и Бразилией по игре с Россией, но это сложно по финансам

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы корреспондентов «Чемпионата» Андрея Панкова и Григория Телингатера о возможности проведения матчей сборной России с национальными командами Аргентины и Бразилии.
– Молодёжка ездила в турне по Южной Америке. У основной команды есть похожие перспективы?
– Основная сборная – это игроки, которые работают в клубах РПЛ. Нам надо
учитывать их интересы. Поэтому пока мы предпочитаем играть в России.
– У вас были контакты с Аргентиной, Бразилией?
– Какие-то были, но это всё очень сложно – в том числе по финансам. Такие сборные зарабатывают на том, чтобы с ними кто-то сыграл.
В марте 2024 года сборная России проведёт два домашних товарищеских матча на московском стадионе «ВТБ Арена». 21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Сербии, 25 марта — со сборной Парагвая.