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Стало известно, каких игроков «Спартак» может подписать на замену Промесу

Стало известно, каких игроков «Спартак» может подписать на замену Промесу
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Московский «Спартак» рассматривает на замену нападающему Квинси Промесу, у которого возникли серьёзные проблемы с законом, игроков в возрасте от 21 до 24 лет. На потенциальную замену для Промеса красно-белые готовы потратить около € 10–15 млн, информирует Metaratings.

Cогласно сведениям источника, скауты «Спартака» рассматривают потенциальных новичков в Европе и Латинской Америке. Также должна быть возможность дальнейшей перепродажи игрока с выгодой для клуба.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес был задержан в аэропорту Дубая (ОАЭ), так как покинул место ДТП. До этого в Нидерландах Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ещё ранее игрока приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.

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