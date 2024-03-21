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«Как нам кофе в России попить? Чем расплатиться?» Генсек РФС ― об организации игр сборной

«Как нам кофе в России попить? Чем расплатиться?» Генсек РФС ― об организации игр сборной
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о сложностях при организации матчей сборной России.

«Некоторые россияне за границей пользуются карточками Union Pay, но про это не все знают. А знаете, у кого ещё нет Union Pay? У ребят из Парагвая. И карточки МИР у них нет. И вот один из элементов переговоров — когда тебе говорят: «А мы вдруг поняли: как нам кофе в России попить? Чем расплатиться-то?» Это мы уже шарим – казахская карточка, киргизская. А у них такого нет. Поэтому мы и такое прописываем в контракте на матч.

Мы сейчас перенесли женский турнир развития именно по этой причине, потому что две сборные не могут решить вопрос с оплатой. Всё это создаёт дополнительные сложности, но мы их преодолеваем. В прошлом году основная сборная провела 8 матчей из 10 возможных. А если посмотреть, сколько сыграла молодёжка, юноши,
девушки, – у нас все сборные играют», — рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.

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