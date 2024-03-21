Стала известна зарплата Александра Головина в «Монако»

Стала известна зарплата российского полузащитника Александра Головина в футбольном клубе «Монако». Об этом сообщает авторитетное французское издание L'Equipe.

По информации источника, в «Монако» 27-летний хавбек зарабатывает € 300 тыс. в месяц (€ 75 тыс. в неделю). Напомним, Александр Головин присоединился к «Монако» в 2018 году, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. За всё время, проведённое в «Монако», он забил 28 голов и сделал 32 голевые передачи. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

«Монако» после 26 туров Лиги 1 нынешнего сезона располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 46 очков.