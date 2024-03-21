Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ильзат Ахметов отреагировал на увольнение Ивича из «Краснодара»

Ильзат Ахметов отреагировал на увольнение Ивича из «Краснодара»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов, ранее выступавший за «Краснодар», отреагировал на отставку главного тренера «быков» Владимира Ивича.

«Отставка Ивича удивила, но это внутренние дела клуба, со стороны всё может быть не так очевидно», — приводит слова Ильзата Ахметова официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Мурада Мусаева, который сменил Ивича в должности наставника «быков», сыграет с московским «Локомотивом» на выезде.

Материалы по теме
Самые странные отставки тренеров. Ивич попал в солидную компанию
Самые странные отставки тренеров. Ивич попал в солидную компанию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android