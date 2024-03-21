Ильзат Ахметов отреагировал на увольнение Ивича из «Краснодара»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов, ранее выступавший за «Краснодар», отреагировал на отставку главного тренера «быков» Владимира Ивича.

«Отставка Ивича удивила, но это внутренние дела клуба, со стороны всё может быть не так очевидно», — приводит слова Ильзата Ахметова официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Мурада Мусаева, который сменил Ивича в должности наставника «быков», сыграет с московским «Локомотивом» на выезде.