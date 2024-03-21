Семак: такая длинная пауза в чемпионате России — не очень приятный момент

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ему не очень понравилась длинная пауза, возникшая в чемпионате России из-за переноса матчей 21-го тура в связи с выборами президента страны, которые пришлись на те же выходные, на которых должны были пройти ранее запланированные игры.

«Такая длинная пауза в чемпионате — не очень приятный момент, но то, что мы можем провести товарищескую встречу в этом промежутке, — очень хорошо для нас», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «Зенита».

Отметим, что из-за переноса матчей 21-го тура РПЛ на более поздний срок, а также паузы в чемпионате, связанной с международными играми сборных, следующие встречи в рамках турнира пройдут только в конце марта — начале апреля.