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Семак: матчи со «Спартаком» — не плюс и не минус для «Зенита», настроены бороться за Кубок

Семак: матчи со «Спартаком» — не плюс и не минус для «Зенита», настроены бороться за Кубок
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящих матчей с московским «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России, отметив, что не испытывает по этому поводу каких-либо особенных эмоций. Также специалист заявил, что его команда настроена побороться за трофей.

«Не мы принимаем решения по поводу календаря. Матчи со «Спартаком» — не плюс и не минус, мы настроены бороться за Кубок страны», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «Зенита».

По итогам жеребьёвки полуфиналов Кубка России первый матч в противостоянии «Зенита» и «Спартака» пройдёт на домашнем поле красно-белых. Встреча состоится 2 апреля. Ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 16 апреля.

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