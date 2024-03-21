Ахметов: «Црвена Звезда» — команда уровня Лиги чемпионов, у «Зенита» будет непростая игра

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с сербской «Црвеной Звездой».

«В Белграде я не бывал. «Црвена Звезда» — команда уровня Лиги чемпионов, будет непростая игра, но каждый из нас хочет себя проявить, поэтому мы едем с мыслями о победе», — приводит слова Ильзата Ахметова официальный телеграм-канал «Зенита».

Напомним, встреча между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» состоится в субботу, 23 марта. Команды будут играть на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Начало игры — в 21:00 по московскому времени.

Ахметов перешёл в «Зенит» в январе этого года за € 850 тыс. За сине-бело-голубых он успел сыграть один официальный матч. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.