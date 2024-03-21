Семак рассказал о состоянии защитника «Зенита» Караваева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Вячеслава Караваева, который пропустил достаточно длительный период из-за повреждения. Семак отметил важность Караваева для команды.

«Караваев чувствует себя хорошо, надеюсь, что он сможет сыграть послезавтра и в дальнейшем, это очень важный игрок для нас, особенно с учётом плотного календаря», — приводит слова Сергея Семака официальный телеграм-канал санкт-петербургского клуба.

Напомним, Караваев в начале ноября 2023 года получил повреждение и пропустил концовку первой части сезона-2023/2024. При этом в нынешнем розыгрыше внутренних турниров Вячеслав сыграл за «Зенит» 17 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.